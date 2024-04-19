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الدولية

كوريا الشمالية وبيلاروسيا تتفقان على تعزيز التبادلات رفيعة المستوى

Write: 2024-04-19 10:51:15

كوريا الشمالية وبيلاروسيا تتفقان على تعزيز التبادلات رفيعة المستوى

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الشمالية وبيلاروسيا على تعزيز التبادلات رفيعة المستوى، وذلك خلال محادثات بين نائبيْ وزيري خارجية البلدين.
وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة أن نائب وزير الخارجية "إيم تشون إيل" أجرى محادثات مع نظيره من بيلاروسيا "يفغيني شيستاكوف" في بيونغ يانغ يوم الخميس.
وأفاد التقرير بأن الجانبين اتفقا على زيادة الاتصالات والزيارات رفيعة المستوى بما يتماشى مع العصر المتغير، وناقشا التعاون الثنائي في الاقتصاد والثقافة والدعم المتبادل على الساحة الدولية.
وبموجب هذا الاتفاق، قد ترتب كوريا الشمالية لزيارة بعض مسؤوليها رفيعي المستوى إلى بيلاروسيا أو إرسال عمالها إلى تلك الدولة الأوربية. وكانت كوريا الشمالية قد اعتادت في الماضي على إرسال عمالها إلى مناطق مختلفة حول العالم في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، وكانت بيلاروسيا إحدى تلك الدول.
وقد تمضي الدولتان مع روسيا قدما في التعاون الثلاثي، حيث اقترح رئيس بيلاروسيا "ألكسندر لوكاشينكو" هذه الخطوة خلال قمته مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في سبتمبر من العام الماضي.

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