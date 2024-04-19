مجموعة برلمانية بريطانية تدعو للاهتمام بإعادة اللاجئين الكوريين الشماليين من الصين

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بعثت مجموعة برلمانية بريطانية معنية بقضايا كوريا الشمالية برسالة إلى وزير الخارجية البريطاني تدعوه فيها إلى الاهتمام والتعامل مع إعادة الصين القسرية للاجئين الكوريين الشماليين إلى وطنهم.وبعث "ديفيد ألتون" و"جيفري كليفتون براون"، الرئيسان المشاركان لـ"المجموعة البرلمانية البريطانية لجميع الأحزاب المعنية بكوريا الشمالية"، بتلك الرسالة إلى وزير الخارجية البريطاني "ديفيد كاميرون" نيابة عن أعضاء المجموعة البالغ عددهم 20 عضوا.وقال النائبان في الرسالة، التي نُشرت للجمهور أمس الخميس، إن الصين واصلت الإعادة القسرية للمنشقين الكوريين الشماليين إلى وطنهم على مدار 20 عاما، مما أدى إلى احتجاز مئات الآلاف من الأشخاص في معسكرات الاعتقال في كوريا الشمالية وانتهاك حقوقهم الإنسانية.وحث النائبان الصين على التمسك بالقانون الدولي والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، من خلال تسهيل المرور الآمن للاجئين عبر بلد ثالث والوصول في النهاية إلى كوريا الجنوبية.وفي معرض الإشارة إلى قضية "كيم كيو لي"، وهي منشقة كورية شمالية في بريطانيا، والتي طالبت بالمساعدة لإنقاذ شقيقتها في الصين، طلبت المجموعة من وزير الخارجية مقابلة "كيم" والرئيسين المشاركين للمجموعة.