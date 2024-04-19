كوريا تجمع أموالا استثمارية بقيمة 23 تريليون وون في مجال الطاقة النظيفة

Photo : YONHAP News

صرح وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" بأن الحكومة ستقوم بجمع رؤوس أموال استثمارية مغامرة بقيمة 23 تريليون وون في مجال الطاقة النظيفة، لتفعيل دور القطاع الخاص في الصناعات الخضراء.جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير "تشيه" أمام اجتماعات وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي عقدت يومي أمس وأول من أمس، السابع عشر والثامن عشر من أبريل، في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أكد على ضرورة توفير مزايا في هذا الصدد، مثل صيانة نظام التصنيف الأخضر، وتقاسم المخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل تحفيز الاستثمار الأخضر بواسطة القطاع الخاص.كما تعهد الوزير "تشيه" بتقديم دعم نشط لصندوق المناخ متعدد الأطراف، والمساعدة في دعم تعزيز قدرات الدول النامية على الحد من انبعاثات الكربون.وشدد الوزير الكوري على أهمية التضامن لتحقيق الاستقرار المالي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين الدولية تشهد زيادة في ظل توسع الفجوة في أسعار الفائدة بين الدول الرئيسية، وزيادة التوتر الجيوسياسي.