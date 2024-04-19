حكومة كوريا الجنوبية تدرس بدائل لمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية

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صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأنها تسعى لاتخاذ خطوات لإنشاء آلية أكثر فعالية لمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية بالتعاون مع الدول الأخرى ذات الصلة.وردا على سؤال حول موقف الحكومة الكورية الجنوبية من التصريحات التي أدلت بها السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" للكي بي إس بأن الولايات المتحدة تدرس إنشاء آلية جديدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحل محل لجنة مراقبة العقوبات ضد كوريا الشمالية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "إيم سو سوك" إن الحكومة تتشاور مع الدول الأخرى ذات الصلة حول إمكانية إنشاء آلية أكثر فعالية لمراقبة العقوبات ضد كوريا الشمالية.يذكر أن روسيا والصين لا يمكنهما استخدام الفيتو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه يمكن تبني قرارات في الجمعية العامة إذا تم التوصل إلى اتفاق بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء.وقالت السفيرة الأمريكية "غرينفيلد" إن الولايات المتحدة تدرس أيضا إمكانية إنشاء آلية مماثلة خارج إطار الأمم المتحدة من أجل تحقيق نفس الغرض.