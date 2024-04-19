كوريا الشمالية تجري أول تدريبات محاكاة للزناد النووي

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أجرت كوريا الشمالية أول تدريباتها التكتيكية لشن هجوم نووي مضاد، والتي تضمنت قاذفات صواريخ متعددة ضخمة للغاية، بتوجيه من زعيم نظامها الحاكم "كيم جونغ أون".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أجرت تلك التدريبات أمس للتدرب على تشغيل قاذفات صواريخ متعددة ضخمة للغاية بموجب نظام إدارة الأسلحة النووية الوطني المسمى "هيك بانغ شو" أو "الزناد النووي".وادعى التقرير أن التدريبات كانت بمثابة "تحذير واضح للأعداء"، وندد بالتدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة باعتبارها استفزازا عسكريا مستمرا من قبل قوات العدو. وأوضح التقرير أنه خلال تلك التدريبات تدربت الوحدات العسكرية على التحول إلى وضع الهجوم النووي المضاد في حالة إصدار أعلى مستوى من الإنذار بالأزمة النووية، أو ما يسمى بالكورية "هوا سان بال ريونغ".وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الصواريخ التي تم إطلاقها طارت لمسافة 352 كيلومترا قبل أن تصل بدقة إلى الجزيرة المستهدفة، وأشاد كيم بشدة بالاستعداد "الأقوى" بأسلحة الهجوم النووي التكتيكي، معربا عن رضائه عن التدريبات. وجاء ذلك بعد يوم من إعلان هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة قريبة من بيونغ يانغ إلى البحر الشرقي في حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر أمس الاثنين.