كوريا تفوز على اليابان في تصفيات كرة القدم الأولمبية تحت 23 عاما

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فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على نظيره الياباني بهدف مقابل لا شيء في مباراتها الأخيرة ضمن المجموعة التي ينتميان إليها، ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي تعد بمثابة تصفيات إقليمية لأولمبياد باريس.وحقق المنتخب الكوري بقيادة المدرب "هوانغ سون هونغ" فوزه الثالث في مباريات المجموعة الثانية يوم أمس الاثنين على استاد "جاسم بن حمد" في مدينة الدوحة عاصمة قطر، حيث سجل اللاعب البديل "كيم مين او" هدف الفوز في الدقيقة 75 من المباراة النهائية للمجموعة.وبذلك ضمن كل من منتخبيْ كوريا الجنوبية واليابان مكانا في الدور ربع النهائي بعد فوزهما في أول مباراتين، ولكن مع هذا الفوز الأخير، عزز منتخب محاربي التيغوك الشباب مكانهم في صدارة المجموعة الثانية. وسوف يواجه المنتخب الكوري منتخب إندونيسيا يوم الجمعة.وسوف تضمن المنتخبات الثلاثة الأولى من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما المؤلفة من 16 منتخبا، مكانا في أولمبياد باريس لعام 2024 المقرر إجراؤها هذا الصيف، بينما سيلعب الفريق صاحب المركز الرابع مع منتخب غينيا في مباراة فاصلة بين القارات.