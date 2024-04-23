أسعار المنتجين في كوريا ترتفع للشهر الرابع في مارس

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي خلال شهر مارس الماضي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والصناعية.وقال تقرير نشره البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات ارتفع في مارس بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر الأسبق ليصل إلى 122.46 نقطة، وهو ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، شهد المؤشر، وهو مؤشر رئيسي للتضخم المستقبلي، نموا بنسبة 1.6%، حيث أظهر زيادات على أساس سنوي للشهر الثامن على التوالي. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 1.3% في أسعار المنتجات الزراعية والحرجية والسمكية، حيث قفزت أسعار الملفوف الصيني بنسبة 36%، ومنتجات الأعشاب البحرية المجففة بحوالي 20%، مقارنة بالشهر الأسبق، كما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.3% على أساس شهري في مارس، مع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بنسبة 0.5%.وأرجع مسؤول في البنك المركزي الارتفاع في تكاليف السلع الصناعية إلى زيادة أسعار النفط العالمية، متوقعا أن يستمر الارتفاع في أبريل أيضا وسط تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.