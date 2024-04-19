هجمات القرصنة الكورية الشمالية تحلق أضرارا بـ10 شركات دفاعية كورية جنوبية

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اتضح أن 10 شركات كورية جنوبية متخصصة في الصناعات الدفاعية قد واجهت مؤخرا هجمات مكثفة من قبل جماعات القراصنة الكورية الشمالية، بما في ذلك "لازاروس" و"كيم سو كي"، حيث تعرضت لأضرار شملت تسريب معلومات.وقد بدأ مركز التحقيقات الوطني التابع لهيئة الشرطة في كوريا الجنوبية، في إجراء تحقيقات في قضية تسريب تقنيات صناعية منذ شهر مارس من العام الماضي، حيث تأكد من أن 10 من بين حوالي 80 شركة محلية تعرضت لأضرار ذات صلة من طرف جماعات القراصنة الكورية الشمالية.ومن بين هذه الجماعات: "لازاروس" و"كيم سو كي" و"أندارييل"، التي استهدفت شركات الصناعات الدفاعية المحلية بأساليب مختلفة.ووفقا لنتائج التحقيقات، قامت مجموعة لازاروس بتلويث شبكة تابعة لإحدى الشركات الكورية الجنوبية بشفرة خبيثة لسرقة معلوماتها. ورغم أن هذه الشركة قامت بالفصل بين شبكتيها الإلكترونيتين الداخلية والخارجية من أجل الحيلولة دون التعرض للقرصنة، إلا أن لازاروس حاولت اختراق نظام الشركة الذي يربط شبكتها الداخلية مع شبكتها الخارجية.وسرقت مجموعة "أندارييل" بيانات خاصة بالتقنيات الدفاعية عن طريق تثبيت برامج ضارة في شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية في شهر أكتوبر من عام 2022.أما مجموعة "كيم سو كي" فقد اتضح أنها سرقت معلومات عن طريق تنزيل ملفات كبيرة تم إرسالها واستقبالها عبر البريد الإلكتروني من الخارج لمدة 3 أشهر بدءا من شهر أبريل من العام الماضي.وأوضحت الشرطة أنها توصلت إلى أن هذه الجرائم ارتكبتها جماعات القرصنة الكورية الشمالية بناء على عنوان "آي بي" المستخدم في الهجمات، وطريقة إنشاء نقاط العبور، والبرامج الضارة المستخدمة فيها.وتعتقد الشرطة أن هناك المزيد من منظمات القرصنة النشطة بالإضافة إلى الجماعات الكورية الشمالية الثلاث التي تم التأكد من أنها نفذت هجمات القرصنة تلك.وطلبت الشرطة تعزيز إجراءات أمن شبكات الكمبيوتر، مثل تغيير كلمات المرور، موضحة أن محاولات القرصنة التي تقوم بها كوريا الشمالية لاستهداف التكنولوجيا الدفاعية مستمرة.