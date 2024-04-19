اتفاق كوري أردني على التعاون في استقرار الشرق الأوسط

Photo : YONHAP News

أجرى وزيرا الخارجية الكوري الجنوبي والأردني مكالمة هاتفية أكدا خلالها على نية البلدين للتعاون في الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد عدم الاستقرار هناك نتيجة للصراعات المسلحة بين إسرائيل وإيران والحرب في قطاع غزة.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الوزير "جو تيه يول" أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع نظيره الأردني "أيمن حسين الصفدي"، تلبية لطلب الوزير الأردني، حيث تبادلا الآراء حول الأوضاع في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية إلى جانب التعاون بين البلدين.وأعرب الوزير الأردني عن أمله في تعزيز التعاون الوثيق مع كوريا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في الشرق الأوسط. كما أعرب عن امتنانه لتصويت كوريا مؤخرا لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.ومن جانبه أكد الوزير جو أنه من المهم لجميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع المزيد من تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط.كما أوضح أن الحكومة الكورية الجنوبية ظلت تدعم ما يسمى بـ"حل الدولتين" باستمرار.