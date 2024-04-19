كوريا الشمالية تكسب عملات أجنبية من خلال الرسوم المتحركة الأجنبية

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قال تقرير نشرته منصة "38 نورث" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الكورية الشمالية أمس، إن العاملين الكوريين الشماليين في صناعة الرسوم المتحركة شاركوا كمقاوليين فرعيين في إنتاج الأعمال التي أنتجتها الشركات الأمريكية واليابانية.وأوضح التقرير أنه تم الكشف عن ذلك في خادم سحابي للإنترنت في كوريا الشمالية، حيث كان من الممكن قراءة الملفات الموجودة على الخادم دون كلمة مرور منذ أواخر العام الماضي بسبب خطأ في البرمجة.وأضاف التقرير أنه على الرغم من وجود العديد من سجلات الوصول إلى الخادم التي تستخدم الشبكات الخاصة الافتراضية لجعل تتبع عنوان "آي بي" صعبا، إلا أن هناك عناوين "آي بي" أتاحت الوصول من مدن في شمال شرق الصين، مثل "دان دونغ" و"داليان" و"شين يانغ"، وهي قواعد لعمال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية في الخارج. ولم يتم الكشف عن هوية الشريك الكوري الشمالي، ولكن من المرجح أنه استوديو أفلام "4.26" للأطفال، الموجود في بيونغ يانغ.يشار إلى أن هذا الاستوديو تأسس في عام 1957، وهو معقل أفلام الكارتون في كوريا الشمالية، حيث أنتج أول فيلم للأطفال هناك بعنوان "خوخ غريب" في عام 1960، وتلته أفلام الرسوم المتحركة "الجنرال الصغير"، و"كو جو مونغ"، و"الراكون الذكي"، وهو يخضع حاليا لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.وقال التقرير أيضا إنه لا يوجد دليل يوضح على أن شركات المقاولات الأساسية في الولايات المتحدة واليابان وغيرها كانت على علم بأن منتجي الرسوم المتحركة في كوريا الشمالية تلقوا عقودا من الباطن، وأنه بالنظر إلى أن التعليمات المتعلقة بالإنتاج تم تسليمها باللغة الصينية، فمن المحتمل جدا أن التعاقد من الباطن قد تم على عدة مراحل.وكانت الحكومة الأمريكية قد أدركت إمكانية حدوث هذه المشكلة ووجهت الشركات المحلية بتوخي الحذر.وفي عام 2022، حذرت السلطات الأمريكية الصناعة المحلية من وجود خطر انتهاك العقوبات الأمريكية المستقلة ضد كوريا الشمالية والعقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، من خلال توظيف عمال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية دون إجراء الفحوص اللازمة، في أثناء البحث عن مقاولين من الباطن من خلال عقود عن بعد.