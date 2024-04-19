سيول تحذر بيونغ يانغ من محاولة استخدام أسلحة نووية

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حذرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية من أنه إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحتها النووية، فإنها ستواجه نهاية نظامها.وفيما يتعلق بـ "التدريب التكتيكي الشامل الافتراضي لهجوم نووي" الذي أجرته كوريا الشمالية أمس باستخدام قذائف صواريخ متعددة كبيرة الحجم قياس 600 ملليمتر، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن هذا السلاح النووي التكتيكي لا يمكن تصغيره بما يكفي ليتم تحميله على نظم الأسلحة ذات الصلة.وحول ما إذا كانت قذائف الصواريخ المتعددة الضخمة التي تم إطلاقها أمس ستكون مجهزة بأسلحة نووية تكتيكية، أوضح "لي صونغ جون" مدير إدارة الشؤون الإعلامية في هيئة الأركان المشتركة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الدفاع في سيول، أن كوريا الشمالية لم تستكمل حتى الآن اختبار الأسلحة النووية التكتيكية الصغيرة.وردا على سؤال حول نظام الدفاع العسكري ضد هجمات كوريا الشمالية، أوضح أنه إذا طار صاروخ باليستي نحو كوريا الجنوبية، فإن الجيش لديه نظام قائم للكشف والاعتراض.وأضاف أن إطلاق كوريا الشمالية قذائف صواريخ متعددة أمس قد يكون له أغراض مثل استعراض القوة في مقابل المناورات العسكرية الكورية الجنوبية الأمريكية، وملء الفجوة الناجمة عن التأخير في إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، وإظهار أداء قذائف الصواريخ المتعددة فائقة الضخامة من أجل التصدير.ومن ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية "جون ها كيو" أنه مع استمرار كوريا الشمالية في استفزازاتها النووية والصاروخية، سيتم تعزيز قدرات الولايات المتحدة على تنفيذ الردع الموسع، وتعزيز قدرات الاستعداد العسكرية المستقلة للجيش الكوري الجنوبي، مثل نظام المحاور الثلاثة.وقال إن التعاون الأمني ​​الدولي، بما في ذلك التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، سيتم تعزيزه أكثر، محذرا من أنه إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحتها النووية، فسوف تواجه ردا فوريا وساحقا وحاسما من قبل التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي، وهو ما سيؤدي إلى نهاية نظامها.