اتفاق بين كوريا الجنوبية ورومانيا على تعزيز المشاركة الاستراتيجية

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اتفقت كوريا الجنوبية ورومانيا على تعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية، بما في ذلك الدفاع والصناعات الدفاعية وتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.جاء ذلك في مباحثات القمة التي عقدها الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" مع نظيره الروماني "كلاوس يوهانيس" اليوم، وهو اليوم الثاني من زيارة رئيس رومانيا لكوريا الجنوبية، حيث أصدر الرئيسان بيانا مشتركا بشأن تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية بين البلدين.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن الرئيسين اتفقا على ضرورة تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية من أجل التعامل مع الأزمات الجيوسياسية والجيواقتصادية الجديدة، وتباحثا حول طرق التعاون الفعلية، واتفقا على إقامة مشاركة تعاونية في التعليم العسكري، وتبادل التدريب، والتعاون الفني، من خلال إبرام اتفاقية للتعاون الدفاعي بين البلدين.وبناء على ذلك، فإن البلدين سيسعيان إلى إنشاء هيئة عمل استشارية على مستوى مدير في وزارتي الدفاع في البلدين لمناقشة قضايا الدفاع والصناعات الدفاعية.وأوضح المكتب الرئاسي أن كوريا الجنوبية تناقش حاليا تصدير أنظمة أسلحة مختلفة بعد تلقي طلب من رومانيا لشراء صاروخ أرض- جو محمول من طراز "شين كونغ" في شهر نوفمبر من العام الماضي.كما تم وضع البلدان حجر الأساس لتسريع التعاون في قطاع محطات الطاقة النووية من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في هذا المجال.وكانت كوريا قد فازت في شهر يونيو من العام الماضي بعقد لبناء منشأة إزالة التريتيوم في منطقة "سيرنافو" في رومانيا، وتسعى حاليا لتوسيع مشاركة الشركات الكورية في تحسين مرافق محطات الطاقة النووية وبناء مفاعلات معيارية صغيرة.وتوقع المكتب الرئاسي في سيول أن تشمل زيارة الرئيس الروماني التي تستغرق 4 أيام إلى كوريا تفتيشا على مصنع "تشانغ وان" التابع لشركة "دوسان" للطاقة، وهو ما سيوفر فرصة لتعزيز التعاون في محطات الطاقة النووية واستكشاف إمكانية الفوز بطلبيات للشركات الكورية.بالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على توسيع التعاون والسعي لتعزيز التبادلات في مجالات أخرى مثل التجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والبنية التحتية للموانئ وإدارة الكوارث والسلامة والثقافة.