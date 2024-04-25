استقالة أساتذة كليات الطب بدءا من اليوم الخميس

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سيبدأ أساتذة كليات الطب، الذين قدموا خطابات استقالة الشهر الماضي، في مغادرة المستشفيات اعتبارا من اليوم الخميس. وأكدت لجنة الطوارئ التابعة لجمعية أساتذة الطب في كوريا، وهي ائتلاف يضم الأساتذة من حوالي 20 كلية طب، يوم الثلاثاء أن أساتذة الطب سيغادرون اعتبارا من اليوم الخميس كما هو مخطط له. وشددت اللجنة على أن الأساتذة سيمضون قدما في الاستقالات بغض النظر عن موقف الحكومة من هذه القضية.كما قالت لجنة الطوارئ لأساتذة الطب في جامعة "سيول" الوطنية إن الأساتذة سيغادرون حسب تقديرهم الخاص بعد 30 يوما من تقديمهم خطابات الاستقالة، موضحة أن 4 من أعضاء اللجنة سيغادرون المستشفيات يوم الأربعاء القادم.وقالت لجنة الطوارئ الخاصة بالأساتذة في كلية الطب بجامعة "أولسان"، التابعة لمركز "آسان" الطبي" إن الأساتذة سيبدؤون في المغادرة اعتبارا من اليوم الخميس، بينما سيأخذ الأساتذة الذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى على الفور يوم إجازة أسبوعيا اعتبارا من يوم 3 مايو.ومع ذلك، أكد النائب الثاني لوزير الصحة "بارك مين سو" أمس الأربعاء أن الاستقالات لن يتم قبولها تلقائيا، موضحا أنه لم يتم تقديم العديد من خطابات الاستقالة وفقا للإجراءات والصيغة الواجبة، ولا توجد خطط لدى الجامعات حاليا لقبولها.وفي خضم هذه المواجهة التي طال أمدها، سيتم إطلاق لجنة رئاسية خاصة للإصلاح الطبي، وستعقد اجتماعها الافتتاحي صباح اليوم الخميس في سيول. وقالت الجمعية الطبية الكورية وجمعية الأطباء المقيمين الكورية في وقت سابق إنها لن تشارك في تلك اللجنة.