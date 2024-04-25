تعيين أستاذ بجامعة سيول الوطنية كأول رئيس لهيئة الفضاء الكورية

Photo : YONHAP News

قرر الرئيس "يون صوك يول" تعيين الدكتور "يون يونغ بين" الأستاذ في قسم هندسة الطيران والفضاء في جامعة سيول الوطنية، كأول رئيس لهيئة الفضاء الكورية، والتي ستنطلق الشهر القادم يوم 27 مايو.وكشف المساعد الرئاسي للسياسات الوطنية "سونغ تيه يون" عن هذا القرار خلال مؤتمر صحفي في المكتب الرئاسي أمس الأربعاء.كما عين الرئيس كلا من "جون لي"، وهو مسؤول تنفيذي كبير سابق في وكالة "ناسا" الأمريكية، رئيسا للمهمات الفضائية في هيئة الفضاء الكورية، و"روه كيونغ وون"، رئيس مكتب سياسات البحث والتطوير في وزارة العلوم، نائبا لرئيس الوكالة.وقال "سونغ" إن البروفسور "يون"، الذي يقوم بالتدريس في جامعة سيول الوطنية منذ عام 1996 ويرأس مختبر الدفع الصاروخي بالجامعة، يشارك في الأبحاث المتعلقة بالصواريخ التي تعمل بالوقود السائل والمحركات التوربينية الغازية منذ حوالي 4 عقود.وأشار "سونغ" إلى مشاركة "يون" في تطوير مركبة الإطلاق الفضائية الكورية الأولى، المعروفة باسم "نارو"، والمقذوفات المطورة محليا بالإضافة إلى مشروعات المسبار القمري. وعن "لي"، وصفه "سونغ" بأنه خبير في الفضاء أدار برامج الفضاء الرئيسية لوكالة "ناسا" في أثناء عمله هناك لما يقرب من 3 عقود منذ عام 1992.وعن "روه"، قال "سونغ" إنه خبير يتمتع بفهم عميق للتقنيات ولديه أيضا خبرة إدارية، موضحا أنه تم تعيين "روه" نائبا لرئيس الوكالة كي تعمل بثبات منذ مراحلها الأولى.