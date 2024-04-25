تعليق تصريف المياه من محطة فوكوشيما بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة

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نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" تقريرا حول وقف تصريف المياه المشعة الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة أمس الأربعاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة.وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو" المشغلة للمحطة إن تصريف المياه، الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، تم تعليقه مؤقتا بعد توقف جزئي في تشغيل نظام إمدادات الكهرباء في منشأة المحطة في حوالي الساعة 10:43 صباحا.ولم تعثر شركة "تيبكو" على أي خلل في مستويات الإشعاع حول المحطة، وبدأت تحقيقات في سبب انقطاع الكهرباء.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إيقاف تصريف المياه منذ أن بدأت الشركة عمليات التصريف في أغسطس الماضي، حيث حدث الإيقاف السابق في الشهر الماضي بعد زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر وقع في المياه قبالة "فوكوشيما".وبين أغسطس الماضي ومارس من هذا العام، قامت الشركة المشغلة بتصريف أكثر من 31 ألف طن من المياه الملوثة في البحر قبالة منشأة "فوكوشيما" على 4 جولات، ومن المتوقع أن تصرّف 54 ألفا و600 طن إضافية حتى مارس 2025.