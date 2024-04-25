الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 1.3% في الربع الأول من هذا العام

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نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.3% في الربع الأول من العام الجاري.وأوضحت بيانات أوليّة صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد ارتفع بنسبة 1.3% خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالربع السابق. ويمثل هذا أكبر نمو ربع سنوي منذ 27 شهرا، تحديدا منذ الربع الرابع من عام 2021، عندما سجل 1.4%.وبالمقارنة مع العام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4%.وجاء هذا النمو بفضل زيادة الصادرات والاستثمار في قطاع البناء، حيث ارتفعا بنسبة 0.9% و2.7% على التوالي في الربع الأول.كما زاد الاستهلاك الخاص بنسبة 0.8% في الربع الأول، بينما انخفض الاستثمار في المنشآت بنسبة 0.8%.وارتفع الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 2.5% في الربع الأول من العام مقارنة بالربع السابق.