كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان حوار أمن الطاقة الأسبوع القادم

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ستعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات حول أمن الطاقة الأسبوع القادم.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء إن الجانبين سيعقدان الدورة العاشرة من حوار أمن الطاقة في مدينة "هيوستن" بولاية "تكساس" الأمريكية يوميْ الثلاثاء والأربعاء القادمين، حيث يناقشان أمن الطاقة وأولويات التحول في مجال الطاقة.وقالت الوزارة الأمريكية إن بنود جدول الأعمال تشمل التعاون في جهود إزالة الكربون والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، وتأمين وتنويع سلاسل إمدادات المعادن الحيوية، وصادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، ودور القطاع الخاص في مكافحة تغير المناخ.وأضافت أن الجانبين سيناقشان أيضا دعم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، التي تضررت من الهجمات الروسية المتصاعدة.وسوف يحضر وفدا البلدين أيضا سلسلة من الاجتماعات بين القطاعين العام والخاص يشارك فيها كبار مسؤولي الشركات والخبراء الماليين من البلدين، للتوصل إلى فهم أفضل لكيفية دعم السياسات الحكومية في تسريع الاستثمار في سلاسل توريد المعادن الحيوية، واستخدام طاقة الرياح البحرية، وقطاع الهيدروجين النظيف.