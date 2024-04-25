واشنطن تزود أوكرانيا بصواريخ باليستية عقب استخدام موسكو صواريخ كورية شمالية

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صرحت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة قدمت صواريخ باليستية بعيدة المدى إلى أوكرانيا دعما لها في حربها ضد روسيا، في أعقاب استخدام موسكو صواريخ باليستية كورية شمالية ضد أوكرانيا.وقال مستشار الأمن القومي "جيك سوليفان" خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن شحنة من منظومة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى التابعة للجيش الأمريكي قد وصلت إلى أوكرانيا الشهر الماضي بأمر من الرئيس "جو بايدن".وأضاف "سوليفان" أن شحنة الصواريخ، التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، جاءت في أعقاب شراء روسيا واستخدامها لصواريخ باليستية كورية شمالية ضد أوكرانيا، وكذلك تجديد موسكو لهجماتها المتصاعدة ضد البنية التحتية المدنية هناك.وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة تخطط أيضا لإرسال المزيد من الصواريخ، لكنه رفض تحديد العدد الدقيق لتلك الصواريخ التي ستُمنح لأوكرانيا، مشيرا إلى "الأسباب العملياتية".كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أن واشنطن زودت أوكرانيا بصواريخ، موضحة أنها لم تكشف عن ذلك من قبل للحفاظ على الأمن العملياتي لأوكرانيا.وكانت الولايات المتحدة قد زودت أوكرانيا في السابق بنسخة متوسطة المدى من تلك الصواريخ.