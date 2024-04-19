افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان بوسان الدولي للأفلام القصيرة

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تُفتتح اليوم الدورة الـ41 من مهرجان بوسان الدولي للأفلام القصيرة، والتي ستستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 30 أبريل.وتُقام دورة هذا العام تحت عنوان "الفيلم والواقع"، حيث يتم عرض 136 فيلما من 43 دولة، بما في ذلك 39 فيلما في مجال المنافسة الدولية، و20 فيلما في مجال المنافسة المحلية، في دور السينما في مدينة بوسان.ولم يتم في هذه الدورة اختيار أفلام افتتاحية للمهرجان من بين الأفلام المدعوة، بل تم لأول مرة اختيار 3 أفلام من الأفلام المشاركة في مجاليْ المنافسة الدولية والمنافسة المحلية، وتشمل فيلما من إيطاليا، وهي ضيفة المهرجان هذا العام، بعنوان "الغوص"، وفيلما آسيويا بعنوان "أقسم حقا"، وفيلما كوريا بعنوان "قصة أمي"، وسوف يتم عرضها في حفل الافتتاح الذي يقام على مسرح "ها نُل" بمركز سينما بوسان في الساعة الـ7 من مساء اليوم.وقبيل حفل الافتتاح، سيقام عرض بعنوان "أداء رسم بطائرات الدورن"، يتم فيه رسم الملصق الرسمي لمهرجان بوسان الدولي للأفلام القصيرة باستخدام طائرات درون، بينما سيكون العرض الافتتاحي بعنوان "حفلة سينمائية" لعازفة البيانو الإيطالية "جوزيبينا تورّي".تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا اختيرت لتكون ضيفة المهرجان هذا العام بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ140 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا وإيطاليا، حيث يتم عرض أفلام إيطالية قصيرة متنوعة تحت شعار"تيامو! إيطاليا!'وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم أفلام قصيرة من جميع أنحاء العالم ضمن برامج مختلفة، كما سيتم تنظيم ورش عمل لسينما الوسائط الجديدة ومساحات لتجربة الإعلام الجديد.وفي منتدى سيقام تحت عنوان "الواقع والافتراضية"، سيجتمع خبراء كوريون وأجانب لمناقشة موضوعات متنوعة تشمل الأفلام ثلاثية الأبعاد والواقع الممتد والإنتاج الافتراضي والذكاء الاصطناعي، لتبادل الآراء حول الأفلام في عصر ما بعد السينما في القرن الـ21.وفي الحفل الختامي الذي سيقام في الساعة الـ7 من مساء يوم الـ30 من أبريل، سيتم الإعلان عن 12 فيلما فازت بجوائز في 4 فئات، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم لكل فئة.الجدير بالذكر أن مهرجان بوسان الدولي للأفلام القصيرة هو أول مهرجان سينمائي في كوريا يحصل على اعتماد رسمي من جوائز الأوسكار، حيث يتم ترشيح الأعمال الفائزة بجوائز أفضل فيلم في فئتي المسابقات الدولية والمحلية تلقائيا للدخول في جوائز الأكاديمية الأمريكية.