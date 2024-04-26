كوريا الجنوبية وأستراليا تعقدان اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع يوم الأربعاء

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية وأستراليا اجتماعات لوزراء خارجية ودفاع البلدين في أستراليا الأسبوع القادم.وأعلنت وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس أن الدورة السادسة من محادثات «اثنان زائد اثنين» ستعقد يوم الأربعاء القادم، موضحة أن الاجتماعات ستركز على توطيد المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، كما سيتم تبادل وجهات النظر حول استراتيجيات البلدين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والصناعات الدفاعية، والشؤون التي تؤثر على شبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها.وسوف يعقب الاجتماعات مؤتمرٌ صحفي مشترك ومأدبة غداء مشتركة.وتأتي هذه الاجتماعات بعد حوالي 3 أعولم من انعقاد آخر دورة في سيول في سبتمبر 2021. وقد كان من المقرر في البداية عقد الدورة السادسة في شهر أكتوبر الماضي، ولكن تم تأجيلها بناء على طلب من أستراليا.يُذكر أن أستراليا هي الدولة الوحيدة بخلاف الولايات المتحدة التي تعقد كوريا الجنوبية معها محادثات "اثنان زائد اثنين" بصورة دورية.