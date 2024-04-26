الحزب المعارض يعرب عن خيبة أمله بشأن محادثات الترتيب للقاء مع الرئيس

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أعرب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، عن خيبة أمله بشأن الجولة الثانية من المحادثات على مستوى العمل التي أجراها مع المكتب الرئاسي للترتيب للاجتماع بين الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ".وقال النائب عن الحزب الديمقراطي "تشون جون هو"، الذي يشغل منصب المساعد الأول لرئيس الحزب، في تصريحات للصحفيين أمس الخميس، إن الاجتماع المغلق استمر حوالي 40 دقيقة. وأضاف أن المحادثات التحضيرية عُقدت لمناقشة رد المكتب الرئاسي على المقترحات التي قدمها الحزب، لكن المكتب الرئاسي لم يظهر أي نتائج مفصلة حول مراجعته لمقترحات الحزب. وردا على سؤال حول المقترحات التي قدمها الحزب الديمقراطي، قال "تشون" إنه ليس من المناسب الكشف عن التفاصيل، لكن المكتب الرئاسي نقل ما تمت مناقشته في المحادثات التحضيرية إلى الرئيس.وأشار "تشون" إلى أن الحزب تطرق إلى موضوعات مختلفة مع التركيز على تعافي الشؤون المعيشية للناس، وأعرب عن أمل الحزب في أن تتم مراجعة هذه الموضوعات بصدق وأن تسفر عن نتائج ملموسة.وحول ما إذا كان قد تم تحديد موعد للجولة القادمة من المحادثات على مستوى العمل، قال "تشون" إنه لم يتم تحديد أي شيء حتى الآن، لكن الحزب وافق على إجراء المناقشات ذات الصلة على وجه السرعة ونقل موقفه إلى المكتب الرئاسي.