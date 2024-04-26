منتخب كوريا لكرة القدم يخسر أمام منتخب إندونيسيا ويخرج من التصفيات الأولمبية

Photo : YONHAP News

خسر منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم أمام منتخب إندونيسيا في الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم تحت سن 23 سنة، ليفشل في التأهل إلى أولمبياد باريس.وخسر المنتخب الكوري بقيادة مدربه "هوانغ سون هونغ" أمام منتخب إندونيسيا بنتيجة 11-10 في ركلات ترجيح ماراثونية، بعد التعادل بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "عبد الله بن خليفة" في الدوحة عاصمة قطر، أمس الخميس.وقد حاول منتخب كوريا الجنوبية التأهل إلى النهائيات الأولمبية للمرة العاشرة على التوالي، لكنه لم يحقق هذا الإنجاز سوى 9 مرات متتالية.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 40 عاما التي تفشل فيها كوريا ي الوصول إلى الأولمبياد منذ أولمبياد لوس أنجلوس في عام 1984، كما تعد أيضا المرة الأولى التي يخسر فيها منتخب كوريا تحت سن 23 عاما أمام منتخب إندونيسيا.وتُعد بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمثابة تصفيات مؤهلة لأولمبياد باريس، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى تلقائيا إلى الأولمبياد، بينما يتم تحديد الفريق صاحب المركز الرابع في مباراة فاصلة بين القارات.