المكتب الرئاسي يرحب بقرار الحزب الديمقراطي الاجتماع مع يون دون قيد أو شرط

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رحب المكتب الرئاسي بقرار رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" للاجتماع مع الرئيس "يون صوك يول" بغض النظر عن الموضوعات التي ستتم مناقشتها في الاجتماع.وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي اليوم الجمعة إن المكتب سيبدأ على الفور مناقشات على مستوى العمل لتحديد الجدول الزمني للاجتماع.كما صرح مسؤول في المكتب الرئاسي أمس الخميس بأن المساعد الرئاسي الأول للشؤون السياسية "هونغ تشول هو" سيشارك في الجولة الثالثة من المحادثات على مستوى العمل صباح اليوم الجمعة في مقر البرلمان للترتيب للاجتماع.ومن المتوقع أن تغطي المحادثات المزمع إجراؤها على مستوى العمل موعد الاجتماع والمشاركين فيه، بدلا من وضع موضوعات محددة لجدول الأعمال.وكان رئيس الحزب الديمقراطي قد أعرب في وقت سابق من اليوم عن نيته الاجتماع مع الرئيس "يون" دون شروط، وطلب تحديد الموعد بأسرع وقت ممكن، بعد أن فشل الجانبان في تحديد جدول الأعمال في جولتين من المحادثات على مستوى العمل.