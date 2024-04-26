لجنة الإصلاح الطبي تعقد أول اجتماعاتها في غياب مجموعات الأطباء

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بدأت اللجنة الرئاسية الخاصة المعنية بالإصلاح الطبي أعمالها أمس الخميس، بهدف إجراء مناقشة مكثفة للمهام المتوسطة وطويلة الأجل المتعلقة بالإصلاح الطبي وأولويات الاستثمار في الرعاية الطبية الأساسية.وشارك في الاجتماع الأول للجنة أمس الخميس خبراء من مختلف المجالات، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من جمعيات المستشفيات ومجموعات المرضى.وغاب عن اللجنة الرئاسية ممثلو الجمعية الطبية الكورية والجمعية الكورية للأطباء المقيمين والمتدربين، على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل الحكومة.والتقى رئيس اللجنة "نوه يون هونغ" بالصحفيين عقب الاجتماع الأول، حيث أعرب عن أمله في أن ينضم الأطباء إلى اللجنة قريبا، للعمل معا من أجل تحسين المشاكل الهيكلية للنظام الطبي الكوري.ومع ذلك، أكد رئيس اللجنة على أن الأعضاء لا يخططون لمناقشة تفاصيل حصص القبول في كليات الطب في الوقت الحالي، حيث لم يتم إنشاء اللجنة لهذا الغرض.