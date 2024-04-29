كوريا الشمالية تزرع ألغاما على طريق تكتيكي داخل المنطقة منزوعة السلاح

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أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية قامت بزرع ألغام على طريق تكتيكي داخل المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.ووفقا للجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين، قامت كوريا الشمالية بتركيب ألغام على الطريق التكتيكي بالقرب من منطقة "آرو هيد ريدج" داخل المنطقة منزوعة السلاح في مقاطعة "كانغ وان"، في أواخر العام الماضي.يذكر أنه كان قد تم إنشاء ذلك الطريق التكتيكي لدعم مشروع مشترك بين الكوريتين من أجل التنقيب عن رفات الجنود الذين قُتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية، وذلك وفقا للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018. كما تم الكشف عن قيام كوريا الشمالية بزرع ألغام في شهر يناير الماضي على طريقين على خطيْ "كيونغ اوي" و"دونغ هيه"، اللذين كانا يربطان المناطق الغربية والشرقية من الكوريتين، على التوالي.كما اتضح أن كوريا الشمالية أزالت في شهر أبريل الجاري العشرات من مصابيح الشوارع على طول الطريقين، في خطوة واضحة لإغلاقهما بالكامل، بعدما كانا في السابق ضمن رموز التعاون والتبادلات بين الكوريتين.وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد وجه أوامر لمسؤوليه في شهر يناير الماضي بتنفيذ تدابير صارمة لإغلاق كل قنوات الاتصال بين الكوريتين على طول الحدود، بما في ذلك قطع الجانب الشمالي من طريق "كيونغ اوي" البري إلى مستوى لا يمكن استرجاعه.