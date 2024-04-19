مسؤولة كورية تزور الكاميرون والسنغال تمهيدا للقمة الكورية الأفريقية

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بدأت "كانغ إين سون" النائبة الثانية لوزير الخارجية الكوري جولة اليوم الاثنين تشمل كلا من الكاميرون والسنغال، تمهيدا للقمة الكورية الأفريقية المقرر عقدها في أوائل شهر يونيو القادم.وفي أثناء فترة إقامتها في هاتين الدولتين، والتي تستمر حتى يوم الرابع من مايو، ستعقد كانغ محادثات مع المسؤولين هناك لمناقشة القضايا المتعلقة بمشاركة رئيسيْ الكاميرون والسنغال في القمة الكورية الأفريقية، وسبل تنمية علاقات التعاون بين كوريا وكل منهما.وكان "كيم هونغ كيون" النائب الأول لوزير الخارجية الكوري قد زار كلا من كينيا وموريشيوس خلال الفترة من الخامس عشر وحتى الثامن عشر من أبريل الجاري كمبعوث خاص من الرئيس الكوري، من أجل نفس الغرض.وتخطط الحكومة الكورية لعقد أول قمة كورية أفريقية في سيول يومي الرابع والخامس من شهر يونيو القادم.