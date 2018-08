Le Service des douanes confirme l’entrée illégale de charbon nord-coréen au Sud

Photo : YONHAP News

35 000 tonnes de charbon nord-coréen ont été clandestinement introduites en Corée du Sud l’an dernier. Et ce pour une valeur de 6,6 milliards de wons, soit environ 5,1 millions d’euros.C’est ce qu’a confirmé, cet après-midi, le Service des douanes, en rendant publics les résultats de ses enquêtes sur cette affaire : trois importateurs sud-coréens auraient effectué ces transactions à sept reprises, entre avril et octobre 2017. Afin de contourner les sanctions internationales, ils auraient falsifié l’origine du charbon après l'avoir transbordé dans d'autres cargos dans des ports en Russie.Pour rappel, la résolution du Conseil de sécurité de l’Onu interdit les revenus tirés des exportations de produits miniers en provenance de Corée du Nord.A ce propos, la classe politique s’est montrée divisée. Le Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition, a affirmé qu’il allait mener une enquête parlementaire afin de savoir pourquoi le gouvernement ne s’est pas montré plus actif plus tôt pour éclaircir cette affaire. En face, le Minjoo, le parti au pouvoir, a déclaré que la publication des résultats d’aujourd’hui devrait mettre fin aux querelles politiciennes. Et d'ajouter que Séoul restait en coopération étroite avec Washington sur ce sujet.