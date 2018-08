Les partis rivaux s'entendent sur la suppression des fonds d'activités spéciales

Photo : YONHAP News

Le parti au pouvoir et les camps d'en face se sont mis d'accord aujourd'hui pour abandonner les fonds dits « d'activités spéciales » destinés aux députés. Des primes controversées en raison du manque de supervision et de transparence quant à leur utilisation.A l'origine, le Minjoo, le parti gouvernemental et le Parti Liberté Corée (PLC), le premier parti de l'opposition, avaient convenu de maintenir ces fonds sous réserve de garantir leur transparence. Mais ils ont fait marche arrière face aux critiques virulentes du public.Les formations minoritaires telles que le Bareun-Avenir, le Parti pour la démocratie et la paix (PDP) ainsi que le Parti de la justice avaient déjà plébiscité l'abolition de ces fonds.Cette année, le budget consacré aux fonds d'activités spéciales s'élève à 6,2 milliards de wons, l'équivalent de 4,8 millions d'euros. Un chiffre un peu moins élevé que l'année dernière.