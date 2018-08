Le typhon Soulik se dirige vers la côte ouest

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est balayée de plein fouet par Soulik. De l’île de Jeju, le puissant typhon se dirige désormais vers le nord. Il doit débarquer dans la nuit de jeudi à vendredi sur la côte ouest, dans la province de Chungcheong du Sud, en passant cet après-midi par Mokpo, une ville portuaire du Jeolla.D’ici demain, de fortes pluies sont attendues dans de nombreuses régions, dont les provinces de Chungcheong, de Gyeonggi ou encore de Gangwon. La péninsule coréenne ne se retrouvera à l’abri qu’à partir de demain soir.Il est assez inhabituel qu’un typhon se dirige vers la côte ouest du pays. Le dernier cas remonte à il y a six ans. Le typhon d’alors s’appelait Bolaven et il avait causé d’énormes dégâts. 15 personnes avaient perdu leur vie et 33 avaient été blessées.