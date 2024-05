Le taekwondo va au plus près du public séoulien

Photo : YONHAP News

Le taekwondo est l’art martial coréen par excellence. Et la municipalité de Séoul souhaite le rendre plus accessible auprès du grand public tout comme auprès des étrangers qui vivent ou qui visitent la capitale sud-coréenne.La ville a annoncé, aujourd’hui, qu’à partir du 4 mai, ce samedi donc, et jusqu’en octobre, un spectacle de taekwondo va être organisé chaque semaine au Namsangol Hanok Village ou sur la Place de Séoul. Ici, le public pourra assister à des performances d’art martial, des extraits de comédies musicales ou encore à des shows combinant de la k-pop et du taekwondo.Et cerise sur le gâteau. Le dimanche, des cours d’initiation au taekwondo, seront donnés, en anglais. Comme le nombre d’élèves est limité à 10 par séance, la réservation est obligatoire. Les informations seront données sur le compte Instagram du projet : seoul_taekwondo_performance.