Typhon Soulik : une disparue et un blessé à Jeju

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, la première région touchée de plein fouet par le typhon Soulik est l’île de Jeju, située tout au sud de la péninsule. Sur place, on compte déjà une disparue et un blessé. La première est une femme d’une vingtaine d’années, et le deuxième, un homme d’environ 30 ans. Il semblerait qu’ils étaient en train de prendre des photos au bord de la mer, avant d’être emportés par les violentes vagues. En raison de la tempête, l’électricité a été coupée dans plus de 6 500 foyers de Jeju, et à l’heure actuelle, environ 5 000 en sont toujours privés.Comme Soulik se dirige vers le nord, tous les établissements scolaires de la province de Jeolla du Sud ont été fermés aujourd’hui. Idem pour les 1 493 écoles primaires, collèges et lycées des provinces de Jeolla du Nord et de Gyeongsang du Sud. Dans le Chungcheong du Nord, qui se trouve un peu plus au nord, 599 établissements ont décidé de fermer leurs portes plus tôt que d’habitude.A Séoul, c’est demain que les écoles maternelles et primaires ainsi que les collèges seront fermés. Des mesures de sécurité sont prises dans tous les secteurs. Sur la tour Lotte World, par exemple, qui est le plus haut gratte-ciel de la capitale avec 555 mètres de hauteur.