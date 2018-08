Typhon Soulik : plus de 400 vols annulés

Photo : KBS News

Le puissant typhon Soulik affecte également le transport aérien. Selon le ministère sud-coréen de l’Aménagement du territoire et des Transports, 416 vols de compagnies nationales ont été annulés dans l’ensemble des aéroports du pays. Parmi eux, on compte 390 vols domestiques et 26 internationaux. Selon les compagnies, c’est chez Korean Air, la première compagnie aérienne sud-coréenne, que l’on recense le plus d’annulations. A savoir 108. Elle est suivie d’Asiana Airlines, de Jeju Air et de Jin Air, avec respectivement 82, 74 et 48 cas.Etant donné que seules les compagnies sud-coréennes sont comptabilisées, si on y ajoute les compagnies étrangères, le nombre de vols annulés risque d’être beaucoup plus important. Le ministère conseille donc aux voyageurs de vérifier si leur avion décolle à l’heure prévue avant de partir de chez eux en consultant, par exemple, le site internet des compagnies qui fournissent des informations concernées en temps réel.