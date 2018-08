Le typhon Soulik, affaibli, devrait quitter la péninsule vers midi

Photo : YONHAP News

Le typhon Soulik aura fait moins de dégâts dans la péninsule que prévu. Affaibli depuis son débarquement sur la côte sud-ouest du pays la nuit dernière, il devrait quitter la péninsule vers midi, en passant par Gangneung, une ville située dans le nord-est, avant de prendre le large en mer de l’Est. Ainsi, l’alerte maximale, déclenchée sur l’intérieur du pays, a été rétrogradée en alerte moyenne.Malgré tout, d’ici ce soir, un vent puissant d’une vitesse de 25 m/s va souffler sur la région centrale et les côtes. De fortes précipitations, entre 100 et 300 mm, vont frapper la province de Gangwon, située au nord-est du territoire. 20 à 60 mm de pluie sont attendus à Séoul et dans la province de Gyeonggi qui l’entoure.Enfin, au cours de cette nuit, la péninsule pourrait être entièrement libérée de l’influence du typhon tant redouté.Selon le bilan provisoire publié par les autorités sud-coréennes, Soulik a fait un disparu et deux blessés, et 46 personnes ont dû quitter leur domicile. Sur l’île méridionale de Jeju ainsi que dans la province de Jeolla du Sud, située dans le sud-ouest du pays, 22 000 bâtiments ont été privés d'électricité, près de 150 arbres ont été abattus et 90 feux de circulation sont tombés en panne.