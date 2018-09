Moon et Kim effectuent une ascension historique du mont Baekdu

Photo : KBS News

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un se sont rendus ce matin au mont Baekdu, accompagnés de leur épouse respective.Cette visite conjointe dans la plus haute montagne de la péninsule coréenne s'inscrit dans le cadre d'un événement surprise visant à revaloriser leur relation personnelle et à mettre en lumière le succès de leur troisième rencontre à Pyongyang.Tôt ce matin, Moon et son épouse ont quitté la résidence des hôtes étrangers où ils ont passé deux nuits. Ils sont arrivés une heure après à l'aéroport de Samjiyon, près du mont Baekdu, pour rejoindre le couple du numéro un nord-coréen qui les attendait sur place.Les deux dirigeants ont gagné le pic du mont sacré en voiture, avant de terminer leur ascension par téléphérique jusqu'au lac Chonji, le célèbre cratère de la montagne volcanique.Moon Jae-in a exprimé l'espoir qu'il ne serait pas le dernier à visiter la montagne qui chevauche la frontière avec la Chine, via le territoire nord-coréen.Le président de la République doit regagner Séoul en fin d'après-midi depuis l'aéroport de Samjiyon, au lieu de repasser par Pyongyang.