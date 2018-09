Sommet de New York entre Moon Jae-in et Donald Trump

Photo : KBS News

Arrivé hier à New York pour l’Assemblée générale de l’Onu, Moon Jae-in s’est entretenu aujourd’hui avec Donald Trump à l’hôtel Lotte New York Palace. Leur conversation a duré environ 80 minutes. Sa teneur concrète n’est pas encore connue. Le président sud-coréen aurait informé son homologue américain des résultats de son sommet avec le leader nord-coréen la semaine dernière à Pyongyang.En préambule de leurs discussions, Moon a transmis la volonté de l’homme fort du Nord de retrouver au plus vite le locataire de la Maison blanche afin d’achever rapidement le processus de dénucléarisation de son pays. « Kim Jong-un a annoncé qu’il faisait toujours confiance à Donald Trump et comptait sur lui, et que seul celui-ci était en mesure de régler ce problème de dénucléarisation », a-t-il affirmé.Selon l’occupant de la Cheongwadae, c’était grâce au soutien du leader américain qu’il a pu faire son déplacement dans la capitale nord-coréenne et qu’il y a eu une avancée sur la dénucléarisation en plus de plusieurs accords intercoréens. Et à ce propos, un message de Kim a été adressé à Trump.Moon s’est aussi déclaré heureux de pouvoir partager avec le président américain les résultats de son entretien avec le numéro un nord-coréen dès son retour de Pyongyang. Et d’ajouter espérer que cela aidera à dénucléariser complètement la péninsule, à y instaurer la paix, à relancer le dialogue nord-coréano-américain et à organiser un second sommet Trump-Kim.De son côté, le leader américain a affirmé que Kim Jong-un était très ouvert et formidable d’esprit et que son deuxième face-à-face avec lui allait être annoncé assez rapidement. Il a expliqué que leur rencontre aurait lieu dans un pays autre que Singapour et qu’un énorme progrès avait été enregistré dans les relations entre son pays et le pays communiste.Trump a déclaré croire que la Corée du Nord a un fort potentiel économique, son leader et ses habitants souhaitent le valoriser, ajoutant qu’il l’aidera lui aussi à le faire.