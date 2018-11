Le PLC demande le départ du ministre de la Réunification

Photo : YONHAP News

Le Parti Liberté Corée (PLC) demande le départ du ministre de la Réunification. La première formation d’opposition a présenté mercredi une motion de démission au nom de 110 députés. Elle l’accuse de mener des projets de coopération Séoul-Pyongyang qui nécessitent un budget faramineux, et ce sans l’accord de l’Assemblée nationale. Ces élus conservateurs lui reprochent aussi d’avoir interdit à un journaliste, un nord-Coréen réfugié au Sud, de faire un reportage lors des derniers pourparlers intercoréens de haut rang.Le Minjoo n’a pas tardé à réagir. D’après le parti présidentiel, il s’agit d’une exigence déraisonnable, ajoutant que le gouvernement s’est déjà suffisamment exprimé sur ce sujet. Le Parti pour la démocratie et la paix et celui de la Justice sont du même avis. Seul le Bareun-Avenir n’a toujours pas publié de position officielle.Quant au ministère de la Réunification, tout en affirmant qu’il n’a pas de position particulière sur la question, il a déclaré que tout le monde devait s’unir pour relever les enjeux du siècle, dont la dénucléarisation, la paix et la prospérité.A noter que le président de la République n’est pas contraint de renvoyer son ministre, même si la motion est votée dans l’Hémicycle.