La délégation de hauts responsables nord-coréens est attendue aujourd’hui au Sud

Comme annoncé, une délégation de sept hauts responsables du régime de Pyongyang est attendue aujourd’hui en Corée du Sud. Elle doit prendre part à un forum international sur la paix et la prospérité en Asie-Pacifique, qui s’ouvre à Goyang au nord de Séoul.La délégation comprend notamment Ri Jong-hyok, vice-président du comité pour la paix en Asie-Pacifique, chargé des relations extérieures, et Kim Song-hye, responsable chargée des stratégies de réunification au sein d’un organe du Parti des travailleurs. Il est donc évoqué la possibilité de discuter avec eux des questions liées à l’éventuel voyage de Kim Jong-un à Séoul ainsi qu’au déplacement du pape François au Nord. Sans oublier la raison du report de la réunion à New York entre le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo et son interlocuteur nord-coréen Kim Yong-chol.Le gouvernement a cependant martelé qu’il n’y aurait pas de contacts entre ses responsables et la délégation de Pyongyang.De son côté, le gouverneur de la province de Gyeonggi, à laquelle appartient la ville de Goyang, doit la recevoir. Lee Jae-myung souhaite se rendre au nord du 38e parallèle afin d’accélérer les projets de coopération et d’échanges entre sa province et l’Etat communiste.