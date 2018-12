Tokyo proteste contre les exercices militaires sud-coréens au large des îlots Dokdo

Photo : YONHAP News

La marine a débuté aujourd’hui un exercice militaire afin de protéger les îlots Dokdo, situés dans la mer de l’Est, qui sépare la péninsule coréenne de l’archipel japonais. La Corée du Sud tient ce genre de manœuvre deux fois par an, l’une au premier semestre et l’autre au cours du deuxième.Y sont mobilisés cette fois-ci cinq ou six navires de guerre, dont un destroyer de 3 200 tonnes, et des aéronefs comme le chasseur F-15K et l'avion de patrouille maritime P-3C. En raison du mauvais temps, l’entraînement de débarquement de l’infanterie de marine ne sera pas effectué, d’après un haut responsable de l’Armée.La réaction de Tokyo ne s’est pas fait attendre. Le ministère nippon des Affaires étrangères a manifesté ses profonds regrets et a demandé de suspendre l’opération qui doit durer jusqu’à demain. Le Japon, rappelons-le, revendique sans cesse ces petites îles qui appartiennent historiquement et juridiquement au pays du Matin clair.