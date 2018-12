Photo : YONHAP News

La visibilité était très limitée ce lundi autour de la capitale, en raison d'un épais brouillard chargé de pollution. Hormis cela, il y avait peu de nuages à déplorer dans le ciel sud-coréen. Et les températures étaient plutôt clémentes pour un mois de décembre, avec 5°C à Séoul, 8°C à Daejeon, Daegu et Jeonju, et jusqu'à 12°C sur l'île méridionale de Jeju.