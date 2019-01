Le deuxième dimanche du mois de janvier sera clément dans l’ensemble de la Corée du Sud. Et la température sera supérieure de 2 à 5 °C à la normale saisonnière dans les jours qui viennent. Les habitants du pays du Matin clair pourront ainsi enlever leur doudoune.D’après les prévisions de Météo-Corée, il fera entre -6 et 7°C demain à Chuncheon dans le nord-est, entre -2 et 7°C à Séoul, entre -4 et 8°C à Daejeon dans le centre, et enfin entre 3 et 12°C à Busan, la grande ville portuaire située dans le sud-est de la péninsule.