Photo : YONHAP News

YouGov, une entreprise globale de sondages et de recherche, publie chaque année son classement des marques qui ont fait le plus parler d’elles.Le nom du géant sud-coréen de l’électronique, Samsung Electronics, figure au 4e rang du « Top Buzz Rangkings 2018 » avec 22,3 points.C’est le service de vidéo à la demande américain Nextflix qui occupe le trône avec 33 points. Il est suivi du groupe de commerce en ligne Amazon (29,3 points) et de son service payant Amazon Prime (28 points).