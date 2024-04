Année du voyage en Corée : coup d’envoi des semaines de bienvenue

Photo : YONHAP News

2024 marque l’« Année du voyage en Corée du Sud ». C’est dans ce cadre que se dérouleront, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 10 mai, les Semaines de bienvenue. Objectif : mieux accueillir les touristes étrangers qui viendront au pays du Matin clair pendant la Golden Week du Japon et les vacances de la Fête du travail de la Chine.Dans les aéroports d’Incheon, de Gimpo, de Gimhae et de Jeju, des stands de bienvenue ont été installés. Grâce à un partenariat avec 31 entreprises du pays, les voyageurs pourront repartir avec des paquets-cadeaux contenant des bons d’achats ainsi que des souvenirs.Les visiteurs pourront aussi participer à des tirages au sort pour tenter de remporter des lots, et même prendre des photos dans une zone aménagée sur le thème des tableaux traditionnels coréens. Du personnel capable de parler anglais, japonais et chinois les renseignera sur les moyens de transport, les restaurants et les meilleurs endroits pour faire leur shopping.La cérémonie d’inauguration s’est tenue, ce matin, à l’aéroport international d’Incheon. Elle a été organisée par le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme. La deuxième vice-ministre Jang Mi-ran et la présidente du comité des festivités, Lee Boo-jin, qui est aussi la patronne du groupe Hotel Shilla ont elles-mêmes inspecté les stands.L’ancienne championne de l’haltérophilie a affirmé que le tourisme retrouve rapidement ses couleurs au pays du Matin clair et que différents événements sont prévus pour attirer les touristes comme le « K-Pop Playground » et le « Korea Beauty Festival ».