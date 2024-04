Un vétéran néerlandais va reposer au cimetière de l’Onu à Busan

Photo : YONHAP News

Ferdinand Titalepta, un ancien combattant néerlandais de la guerre de Corée, va être inhumé au cimetière commémoratif des Nations unies (UNMCK) à Busan. Selon le ministère des Patriotes et des Anciens combattants, sa dépouille doit arriver le 29 avril à l’aéroport d’Incheon. La cérémonie d’enterrement sera organisée le 2 mai par l’ambassade des Pays-Bas en Corée du Sud.Décédé en juin dernier, Titalepta a combattu pendant un an dans la guerre fratricide à partir d’avril 1953. Il appartenait au régiment Van Heutsz de l’armée néerlandaise. Il a participé notamment au combat de Mukgok-ri qui a eu lieu le 26 juillet 1953, la veille de l’armistice.Amsterdam lui a décerné une médaille en 1984 pour rendre hommage à sa contribution. Sa femme, Mariana Titalepta, a affirmé que son mari souhaitait de son vivant être enterré au UNMCK, et qu’elle était contente que ses dernières volontés soient respectées.Le cimetière onusien abrite le corps des soldats dévoués à la paix de la péninsule coréenne. Jusqu’à présent, les restes des 26 vétérans y reposent, venant du Royaume Uni, des Etats-Unis et du Canada, entre autres. Le Français Raymond Bernard a été le premier à y être inhumé, en mai 2015.