Pyongyang effectue des tirs d’essai de nouveaux lance-roquettes multiples

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a assisté, hier, à des tirs d’essai de lance-roquettes multiples de 240 mm, produits par l’entreprise de l'industrie de la défense sous la tutelle du deuxième Comité économique. C'est ce qu'a rapporté, ce matin, la KCNA.Selon l’agence centrale de presse nord-coréenne, lors de ces tests, les caractéristiques de vol, la précision et l'efficacité de ces projectiles ont été évaluées comme très satisfaisantes. Le leader nord-coréen a souligné que le nouveau système d'artillerie, doté de nouvelles technologies, entraînerait un changement stratégique dans les capacités d'artillerie de l'armée de son pays. Avant d’ajouter que l'entreprise devrait exécuter sans faute les plans de production militaire de cette année.Le média d’Etat a indiqué que cette firme avait été récemment établie, sans préciser son emplacement et son ampleur. Le deuxième Comité économique, quant à lui, supervise l’ensemble de l'économie militaire du royaume ermite, notamment la planification, la production et le commerce des produits militaires.Auparavant, en février, Pyongyang avait annoncé que l'Académie des sciences de défense avait développé un lance-roquettes multiple de 240 mm avec des capacités de guidage. Ce développement est interprété de deux façons : d’une part, comme une réponse à l'aggravation récente des relations intercoréennes, et d’autre part, comme une tentative de tirer profit économiquement de l'industrie de la défense à l’occasion de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En effet, au Sud, les autorités militaires estiment que le Nord soutient cette dernière en fournissant divers lance-roquettes multiples et missiles balistiques.