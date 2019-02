Séoul souhaite établir un socle de protection sociale inclusive

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a dévoilé hier un second plan quinquennal de protection sociale pour la période 2019-2023. Avec pour vision à long terme de construire une société inclusive et égalitaire.Les enjeux du plan consistent essentiellement à assurer davantage d’équité et d’inclusion dans la protection sociale en matière d’emploi, d’éducation et de santé, entre autres. Le programme vise aussi à établir un système unifié de prise en charge des personnes vulnérables sous l’égide de chaque communauté locale concernée.Pour y arriver, l’exécutif a décidé de débloquer un total de 332 000 milliards de wons à l’horizon 2023, soit 260 milliards d'euros, dont 54 900 milliards cette année. Il espère d’ici cette échéance élever la qualité de vie du pays au moins au 20e rang mondial, la moyenne des membres de l’OCDE, et au 10e rang avant 2040.D’après l’« indicateur du vivre mieux » de ce club des pays riches, la Corée du Sud occupait en 2017 la 28e place.