Le gouvernement annonce des mesures favorables au recyclage des emballages

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de l’Environnement va publier demain l'ensemble des dispositifs destinés à augmenter le taux de recyclage des emballages. Parmi les mesures prévues, on peut citer la classification des emballages de différentes matières en fonction de leur recyclabilité. Les entreprises utilisant des emballages faciles à recycler bénéficieront ainsi de primes.Afin d’atteindre le plus haut niveau, les bouteilles devront, par exemple, être transparentes avec des étiquettes facilement détachables.La dimension des étiquettes sera également réglementée. Pour une bouteille d’eau en plastique, le label ne devra pas dépasser 20 % de sa surface. Et dans le cas d’une bouteille en verre, cette proportion sera limitée à 60 %.Le gouvernement envisage d’attribuer des avantages aux fabricants de bouteilles en plastique arborant des étiquettes sans colle qui se détachent à l’eau.