Rallonge budgétaire : l'exécutif et le Minjoo entendent offrir des emplois et des subventions aux victimes de catastrophes naturelles

Le gouvernement et le Minjoo, le parti présidentiel, ont décidé ce matin au cours de leur réunion de déposer le projet d’additif budgétaire le 25 avril prochain à l’Assemblée nationale.La priorité est donnée au renforcement de la sécurité des citoyens, comme la lutte contre les particules fines et l’aide économique d’urgence en faveur des sinistrés. Tout d’abord, il a été convenu de fournir des emplois dits « espoirs » à plus de 2 000 habitants de cinq zones de la province de Gangwon, récemment ravagées par d’importants feux de forêt. Quant aux PME et petits commerçants de la ville de Pohang, frappée par un séisme en 2017, une subvention spéciale leur sera accordée. Des budgets supplémentaires seront également injectés dans différents projets de construction d’infrastructures des régions concernées.Dans le cadre de la lutte contre les particules fines, le fonds sera bloqué pour la casse de 200 000 vieux véhicules diesel et le remplacement d’anciens composants des engins lourds.Enfin, le Minjoo et l’exécutif ont aussi convenu d’aider les zones industrielles en crise à créer des emplois et les entreprises exportatrices à faire face à la baisse des exportations.