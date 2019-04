Bolton : Trump transmet ses félicitations pour l'anniversaire du fondateur de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le président américain aurait fait parvenir un message de félicitations au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à l’occasion du 107e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, le grand-père de celui-ci et fondateur de la Corée du Nord. Chaque année, le royaume ermite célèbre cet anniversaire qui tombe le 15 avril, baptisé le « Jour du Soleil ».Cette nouvelle a été révélée par le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche lors d’une interview accordée mercredi, heure locale, au média américain PBS. Il a confié dans la foulée que Donald Trump envoyait des photos et des lettres à Kim Jong-un.Toutefois, John Bolton n’a pas précisé si ce message était accompagné d’un autre visant à parler de la reprise des négociations entre Washington et Pyongyang. Mais son propos laisse penser que Donald Trump aurait transmis une missive à Kim Jong-un à l’approche du 15 avril.Ainsi, le président américain tenterait d’entretenir de bonnes relations avec le leader nord-coréen pour laisser la porte ouverte à leurs négociations sur la dénucléarisation, tout en s’accrochant à son principe de « big deal ».