Des médias nord-coréens annoncent le voyage de Kim Jong-un en Russie

Des médias nord-coréens ont officiellement annoncé aujourd’hui la visite de Kim Jong-un en Russie.La KCBS, le principal réseau de radio national, a rapporté que le dirigeant suprême allait bientôt s’y rendre sur l’invitation de Vladimir Poutine. L’agence de presse du pays communiste, la KCNA, a pour sa part précisé que pendant son déplacement, Kim s’entretiendrait avec le président russe. Toutefois, les deux médias n’ont mentionné ni le calendrier concret, ni le lieu de leur rencontre.Il s’agit en tout cas du premier voyage en Russie d’un dirigeant nord-coréen en huit ans. En 2011, son père Kim Jong-il avait rencontré le président russe d’alors, Dmitri Medvedev, à Oulan-Oude, la capitale la République de Bouriatie en Sibérie.Le quotidien russe Kommersant a, de son côté, écrit que Kim III était attendu demain à Vladivostok, et que lui et Poutine entameraient un sommet le lendemain. Il a même précisé que la rencontre aurait lieu à l’université fédérale d’Extrême-Orient, située sur l’île de Rousski qui fait face à la ville.Toujours selon le journal, le numéro un nord-coréen y séjournera jusqu’à vendredi pour visiter aussi de hauts lieux touristiques et assister à des manifestations culturelles. Et une délégation forte de 230 membres l’accompagnera. Le train spécial les transportant doit franchir demain à l’aube la frontière russe.On a par ailleurs appris qu’un appareil de la compagnie nord-coréenne Air Koryo devait atterrir aujourd’hui dans la matinée à Vladivostok. Avec, à son bord, l’équipe de préparation du sommet et les équipements nécessaires.