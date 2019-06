Séoul et Oslo s’engagent à développer ensemble des navires autonomes et des robots

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Norvège développeront ensemble des technologies clés du futur liées notamment aux navires écologiques et autonomes ou à la robotique.Selon le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie, des industriels des deux pays ont conclu quatre mémorandums d’entente (MOU) à l’occasion de la visite d'Etat du président Moon Jae-in à Oslo : un accord sur la recherche conjointe en matière de navire autonome (Samsung Heavy Industries), un MOU autour du développement des technologies relatives aux navires de forage (Samsung Heavy Industries), un autre sur l’utilisation de vernis écologique pour les bateaux (Hyundai Heavy Industries) et un dernier mémorandum d’entente pour la coopération sur les essais et la certification des robots en Europe (KIRIA).D’autre part, deux technologies écologiques détenues par les entreprises de construction navale sud-coréennes ont été certifiées par le gouvernement norvégien.La Norvège dispose de technologies de pointe dans le domaine des navires du futur, à savoir des composants pour les bateaux intelligents et écologiques et les navires autonomes. De son côté, la Corée du Sud se distingue dans la construction navale et l’exportation de navires. Ainsi, leur coopération dans ce secteur pourrait produire des effets de synergie.